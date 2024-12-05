В Югре решают проблему с тремя долгостроями

Проблема обманутых дольщиков в Югре близка к завершению. Как сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в ходе прямой линии, на сегодняшний день в округе остались три многоквартирных дома, строительство которых необходимо завершить: два объекта находятся в Нефтеюганске и один в Сургуте.

«Завершение этих долгостроев находится на постоянном контроле. В Нефтеюганске два дома планируем достроить уже в этом году. Если график позволит, я лично приеду на объекты, чтобы проконтролировать ход работ», — отметил губернатор.

По дому в Сургуте также наметились положительные сдвиги. Глава региона сообщил, что строительство жилого комплекса «Уютный» на улице Киртбая будет завершено в начале следующего года. Объект на улице Крылова в Сургуте должны были сдать еще в 2018 году, однако застройщик «СеверСтройПартнер» не выполнил своих обязательств.

«Застройщик довел до ситуации, когда сам строить уже не мог. Мы обратились к другой крупной строительной компании. Идут работы по закрытию контура. Думаю, что в начале следующего года будет завершено строительство объекта», — пояснил губернатор.

Ранее замгубернатора Югры посетил стройплощадку ЖК «Уютный» в Сургуте.