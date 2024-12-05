На прямой линии губернатора Югры обсудили уборку снега в Сургуте

Жители Сургута обратились к губернатору Югры Руслану Кухаруку по поводу очистки улиц и тротуаров от снега.

«Плохо работают дорожные службы, не убирают тротуары, проезды по всему городу. По улице Дзержинского сделали навал снега. Невозможно пройти. Когда будет исправлена данная ситуация?» – жалуется сургутянка.

В ходе прямой линии глава округа поставил задачу полностью очищать улицы и тротуары не только в Сургуте, но и в других муниципалитетах.

«Это постоянная работа, которая требует контроля в режиме реального времени. Знаю, что во многих муниципалитетах сегодня работают системы, которые позволяют отслеживать движение снегоуборочной техники. Можно увидеть, где находится то или иное транспортное средство – самосвал, либо погрузчик, либо какая-то другая специализированная техника, которая занимается уборкой снега», – указал Кухарук.

Губернатор ХМАО добавил, что вместе со своей командой он будет контролировать этот вопрос. Он также поблагодарил югорчан за оперативную реакцию и реагирование на ту или иную проблему.