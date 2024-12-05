Жители дома в Сургуте требуют устранить трупный запах в подъезде

В Сургуте в квартире на улице Декабристов нашли тела двух братьев, которые пролежали там более месяца, сообщают в телеграм-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ».

Соседи обратили внимание на подозрительные обстоятельства: свет в комнате горел круглосуточно, а окно оставалось открытым. Они забили тревогу и обратились в правоохранительные органы и управляющую компанию, однако вскрыть квартиру удалось лишь спустя время.

«Сегодня квартиру вскрыли, нашли два трупа, к сожалению. Очень жалко, два брата, еще и немые были. Слава богу, что неравнодушные соседи, которые живут с ними на этаже откликнулись и не обошли стороной, благодарим вас», – сообщает житель дома.

Однако, теперь соседей беспокоит трупный запах, который разносится по всему подъезду.

«Приехали правоохранительные органы, вскрыли квартиру, совершили мероприятия, квартира опечатана, но трупный запах в настоящее время распространяется по всему дому, им дышат все, вплоть до маленьких детей. Обработку помещений никто не делает. Мы обращались и в управляющую компанию, и в СЭС, но все медлят! Очень страшно за здоровье детей и наше», – передают в телеграм-канале.

Жители дома просят администрацию помочь в решении этой ситуации.