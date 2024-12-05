Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

7 декабря

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

Творческая суббота начнется с информационного часа, на котором участникам расскажут о первопроходцах и покорителях Сибири. На мастер-классе каждый сможет создать уникальную открытку в акварельной технике с культурными достопримечательностями города. В течение всего дня у горожан будет возможность узнать несколько интересных фактов из истории Сургута в интеллектуальной игре «Правда или ложь».

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Мэри Поппинс, до свидания!»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Детям и их родителям покажут видеотрансляцию сказки «Мэри Поппинс, до свидания!» по мотивам повести Памелы Трэверс. Эта история о необычной няне-волшебнице, которая всегда появляется там, где детям требуется помощь. На мероприятии будет звучать академический симфонический оркестр Московской филармонии.

Телефон для записи: 52-18-12. Вход свободный. 6+

Презентация сборника «Палитра жизни разноцветна»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, конференц-зал, шестой этаж. Время: 14:00.

Сургутская поэтесса Любовь Коробкина представит горожанам свою шестую по счету авторскую книгу из сборника «Палитра жизни разноцветна». В новом сборнике собраны стихи автора о природе, о родных сердцу местах, о друзьях и родных людях, а также о путешествиях и искусстве.

Телефон для справок: 28-56-93. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «Елкины игрушки»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Жители Сургута могут своими руками сделать декоративную композицию в виде двух елочных игрушек. Работа будет проходить в смешанной технике. Такая поделка украсит новогоднюю елку и станет отличным подарком для близких.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей, семейный (ребенок до восьми лет в сопровождении взрослого) ‒ 525 рублей. 0+

Рок в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В Невесомости вновь зазвучит бодрый и энергичный рок. Сургутян порадуют музыкой: сургутская группа МЕСТО со своим индироком и две молодые и энергичные банды ЛЕС и ЗЕМЛЯЦВЕТЕТ.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

8 декабря

Премьера программы для детей «Кадриль-Мудриль» (Отрада)

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой концертный зал. Время: 13:00.

Юных и взрослых сургутян приглашают на премьеру программы для детей «Кадриль-Мудриль» в исполнении ансамбля песни «Отрада» при участии ансамбля танца «Калинка». Гости мероприятия услышат русские народные песни, частушки, примут участие в танцевальных номерах и забавах вместе с артистами коллектива: мальчики смогут проявить ловкость и внимание, а девочки ‒закружиться в веселом хороводе.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Новогодний концерт детских творческих коллективов

Место проведения: МАУ «Городской культурный центр», проспект Набережный, 56. Время: 15:00.

Для горожан подготовили концерт детских творческих коллективов «Новогодняя почта». Участники мероприятия узнают, кто помогает Деду Морозу справляться с множеством предновогодних дел, а также насладятся яркими и трогательными номерами детских коллективов. Юные артисты подарят зрителям искренние улыбки, звонкие песни и зажигательные танцы.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. 0+

Спектакль «Борис Рыжий. Сияние на уральском небосклоне»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики 78/1. Время: 19:00.

Борис Рыжий ‒ яркий, своеобразный и неподражаемый голос русской поэзии конца XX века, оставивший след в уральской и мировой культуре. Этот талантливый поэт из Екатеринбурга сумел выразить чувства целого поколения. Его строки о любви и одиночестве, о суровой правде жизни, о поиске красоты в будничном, об отчаянии и вере. В спектакле артисты обратятся к полувербатиму ‒ форме, позволяющей максимально точно передать как тексты поэта, так и атмосферу, в которой они рождались.

Телефон для справок: 8 (908) 884-95-90. Цена билета: 1 200 рублей. 12+