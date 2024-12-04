Сургутянам рассказали, как легально срубить елку на Новый Год

Сургутяне и жители окрестных территорий смогут легально срубить новогоднюю елку. В ближайшее время в городе начнется продажа порубочных талонов, сообщает СургутИнформ-ТВ.

«Купить сами талоны можно будет, вероятнее всего, уже к середине декабря. Пока их точная стоимость неизвестна, однако ранее она составляла 390 рублей. При покупке разрешения потребуется предоставить паспорт, вместе с талоном выдадут и карту, где можно срубить главный символ Нового Года. На один документ приходилось только одно дерево. За нарушение правил – штраф», – рассказали в источнике.

Ранее в siapress.ru писали, что на новогоднее оформление Сургута потратят более 45 миллионов рублей.