При ДТП в Сургуте погиб пассажир легкового автомобиля

Вчера, 2 декабря, в Сургуте на улице Монтажная произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «МАН», сообщает ГАИ Югры в соцсетях.

«В 18:15 в Сургуте по адресу улица Монтажная произошло ДТП с участием двух транспортных средств ‒ грузового автомобиля «МАН» и легкового автомобиля «Лада Гранта». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, а именно не учел скорость движения и допустил выезд на встречную полосу правой стороной транспортного средства», ‒ указал начальник ГАИ УМВД России по Сургуту Олег Левин.

В ДТП от полученных травм скончался пассажир заднего правого сидения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.