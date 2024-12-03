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Новости

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  • ​В трех городах ХМАО построят придорожные отели

    ​В трех городах ХМАО построят придорожные отели

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    140 0
  • В Сургуте снова отключили светофоры на центральных улицах

    В Сургуте снова отключили светофоры на центральных улицах

    Сегодня в 13:58
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​В Сургуте на улице Монтажная произошло смертельное ДТП

При ДТП в Сургуте погиб пассажир легкового автомобиля

​В Сургуте на улице Монтажная произошло смертельное ДТП
Фото: Госавтоинспекция Югры / t.me

Вчера, 2 декабря, в Сургуте на улице Монтажная произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «МАН», сообщает ГАИ Югры в соцсетях.

«В 18:15 в Сургуте по адресу улица Монтажная произошло ДТП с участием двух транспортных средств ‒ грузового автомобиля «МАН» и легкового автомобиля «Лада Гранта». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, а именно не учел скорость движения и допустил выезд на встречную полосу правой стороной транспортного средства», ‒ указал начальник ГАИ УМВД России по Сургуту Олег Левин.

В ДТП от полученных травм скончался пассажир заднего правого сидения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 246, комментариев: 0
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