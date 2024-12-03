Камерный оркестр «Былина» исполнит от фольклора до зарубежных хитов в Сургутской филармонии

Завтра, 4 декабря, камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» под управлением художественного руководителя и дирижера Ивана Крайника представит концертную программу «От фолка до рока» в Сургутской филармонии. Гостей ждет уникальное сочетание фолка, этнической музыки, рока и даже эстрадных хитов.

«Гости концерта услышат классические произведения известных композиторов, популярные эстрадные мелодии-символы 80х − 90х годов прошлого века, которые оркестр исполнит совместно с солистами оркестра «Былина»: «Позвони мне, позвони...», «Разговор со счастьем». Поклонников жанровых коллабораций ждет гармоничный симбиоз традиционного звучания русских инструментов и рок-зарисовок от группы «Кино» до «Rammstein». Но последнее слово, конечно, за русским народным фольклором», − говорится в анонсе мероприятия.

Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте». 12+