В Лянторе при ДТП пострадали три человека

Вчера, 2 декабря, в городе Лянтор Сургутского района произошло ДТП с участием двух иномарок. По предварительной информации, водитель «Volkswagen» не уступил дорогу автомобилю «Renault» и столкнулся с ним, сообщает ГАИ Югры.

«2 декабря около 16:25 в городе Лянтор Сургутского района, 25-летняя женщина, управляя «Volkswagen» при проезде нерегулируемого перекрестка, не предоставила преимущество и допустила столкновение с автомобилем «Renault», под управлением 28-летнего мужчины», ‒ указали в сообщении.

В ДТП оба водителя и 27-летняя пассажирка «Renault» получили травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб и четыре ‒ получили травмы.