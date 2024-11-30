79% участников опроса считают запрет на работу мигрантов защитой для местного населения

В опросе на сайте siapress.ru и в одноименном телеграм-канале читатели портала высказались по поводу инициативы запретить работу иностранных мигрантов в некоторых сферах, таких как службы такси, торговля и образовательные учреждения. Результаты показали, что подавляющее большинство участников поддерживают такие меры.
На сайте в опросе приняли участие 141 человек. Из них:
- 79,4% считают запрет нормальной мерой, направленной на защиту местного населения и предотвращение размывания трудового рынка;
- 17% назвали инициативу дискриминацией по национальному признаку;
- 3,5% затруднились ответить.
В телеграм-канале проголосовали 63 человека, и результаты несколько отличаются:
- 76% участников поддержали инициативу;
- 14% выступили против;
- 10% не смогли определиться с мнением.
Напоминаем, ранее в Новосибирской области мигрантам запретили работать в детских садах.