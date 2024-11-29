В ХМАО пара воришек вынесла из магазина четыре пачки масла

В ХМАО начали фиксировать случаи кражи подорожавшего сливочного масла. В центре внимания оказался Сургут, где полицейские задержали двух жителей города за попытку похитить продукты из магазина. Об этом сообщает УМВД России по Югре.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов на проспекте Ленина. 35-летняя югорчанка со своим 29-летним сообщником вынесли четыре упаковки сливочного масла и девять пачек сыра, не расплатившись на кассе. Общая стоимость украденного составила около четырех тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Установлено, что женщина ранее уже была судима за кражу.