В детском саду Сургута раскрыли мошенническую схему с «мертвыми душами»

Сотрудники детского сада в Сургуте подозреваются в мошенничестве. Руководство учреждения и пять работников приписали «мертвых душ» в списки детей, чтобы незаконно получать дополнительные субсидии по нацпроекту «Демография».

«В период с 2020 по 2024 год, предоставляя заведомо ложные сведения о количестве детей, посещающих детский сад, незаконно получили на счета дошкольного учреждения бюджетные денежные средства общей суммой 80 миллионов рублей. В дальнейшем, путем фиктивного трудоустройства пятерых работников и начисления на их имя заработной платы, полученные денежные средства обналичили и потратили на личные нужды», – рассказали в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в siapress.ru писали, что администрацию Сургута посетили представители правоохранительных органов.