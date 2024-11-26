Попрошайки пытаются прорваться в подъезды Сургута

Жители Сургута сообщают о группе попрошаек, которые проводят поквартирный обход. По словам горожан, впервые их заметили 25 ноября на четной стороне проспекта Ленина, а сегодня они продолжают уже по нечетной стороне улицы. Об этом сообщает «Сургутская трибуна».

Попрошайки пытаются попасть в подъезды многоквартирных домов преимущественно в дневное время, когда дома находятся пенсионеры и дети.

«В Сургут приехали цыгане, прикидываются беженцами из Курска. Ходят по улицам и даже по подъездам. Обладают навыками гипноза. Ни в коем случае не открывать дверь. На улице не разговаривать. Не слушать, что говорят. Даже не останавливаться – молча проходить мимо», – делятся друг с другом соседи в домовых чатах.

Стоит отметить, что российское законодательство не предусматривает административного наказания за попрошайничество. Однако за вовлечение детей в подобную деятельность предусмотрена юридическая ответственность.