В Думе Сургута определились с местом под строительство синагоги

На прошлой неделе, 22 ноября, в ходе совместного заседания постоянных комитетов Думы Сургута депутаты обсудили проект единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Среди множества вопросов особое внимание уделили теме выделения участка под строительство первой в городе синагоги.

«Обсудили, что место нужно выделить, а вот конкретно, где планируется?» ‒ уточнил депутат Алексей Кучин.

Как сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Иван Сорич, участок уже определен. «Конкретное место ‒ улица Щепеткина, где две высотки «Сибпромстроя» стоят. На первой линии вдоль дороги есть один небольшой пустырь, там и предусмотрено размещение синагоги», ‒ пояснил он.

Синагога станет важным дополнением к уже существующим религиозным сооружениям в городе. В настоящий момент в Сургуте работают более десяти православных церквей, а также мечеть, католический и протестантский храмы. Выделение участка под синагогу подчеркивает стремление города к созданию условий для представителей всех религиозных конфессий.

Напомним, что новый генеральный план Сургута предполагает развитие общественных и социальных объектов, а также улучшение инфраструктуры города. Проект будет вынесен на утверждение депутатов Думы Сургута на ближайшем заседании, 27 ноября.

Ранее в Думе Сургута обсудили масштабную реконструкцию аэропорта. По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Алексея Фокеева, обновленные границы территории аэропорта уже включены в генеральный план города.