В Сургуте признали 19 квартир непригодными для проживания граждан с инвалидностью

В 2025 году администрация Сургута планирует приобрести 19 квартир для людей с инвалидностью. Об этом сообщила «Сургутской трибуне» заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Алла Шевченко.

«Муниципальная комиссия обследовала 12 307 квартир, 19 из которых признаны непригодными для проживания граждан с инвалидностью. Соответственно, город переселит этих людей в новые помещения, которые должны быть расположены в доме, имеющим пандусы, лифты и специальные широкие двери», − пояснила представитель мэрии.

Новые квартиры будут равноценны текущему жилью по количеству комнат и площади, однако при предоставлении жилья большей площади разница в стоимости взиматься не будет.

На сегодняшний день в Сургуте зарегистрировано 12 862 человека с инвалидностью, из которых 1 766 имеют первую группу.