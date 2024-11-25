Сургутянин попал в ДТП из-за спешки при развороте

Вчера, 24 ноября, в Сургуте на улице Югорской, 24-летний водитель «Лада Kalina» столкнулся с автомобилем «Лада Granta». По предварительным данным, виновник ДТП поспешил при развороте и не уступил дорогу другому, сообщает ГАИ Югры.

«24 ноября 2024 года около 16:00 на улице Югорская в городе Сургут, 24-летний водитель «Лада Kalina», по предварительным данным, при развороте, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Granta», ‒ говорится в сообщении.

В ДТП пострадала 42-летняя пассажирка Лады Granta.

Всего за выходные на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.