Сургутяне продают сгоревший коттедж за 45 миллионов рублей

В центре Сургута продают полностью сгоревший коттедж, который нуждается в полноценном ремонте. Общая площадь дома 340 квадратных метров, а цена – 45 миллионов рублей. Объявление выставлено на «Авито» 2 ноября.

«В доме был пожар, и он полностью сгорел внутри. Требуется полноценное восстановление дома. Второй этажа в вашем распоряжение. Дом требует вложения, но с правильным подходом вы можете стать владельцем земельного участка и большого дома в центре города», – говорится в описании объекта.

Также на территории коттеджа имеется гараж, беседка и пристройка, в которой можно жить. По словам владельца, там проведены все коммуникации.