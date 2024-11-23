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​В Сургуте готовы проекты для строительства двух новых развязок

Проекты новых развязок на Нефтеюганском шоссе в Сургуте направили на научное обследование

​В Сургуте готовы проекты для строительства двух новых развязок
Фото: администрация Сургута

Сургутские власти завершают подготовку к реализации крупных инфраструктурных объектов – двухуровневых развязок на перекрестках Нефтеюганского шоссе с улицами Островского и Маяковского. Проекты уже разработаны, сейчас ведутся научные исследования.

Эти данные, вместе с готовой проектной документацией, позволят городу претендовать на окружное или федеральное финансирование. Даже минимальная стоимость таких развязок оценивается в миллиарды рублей.

«Красные линии и земельные участки предусматривают возможность размещения этих развязок. Здесь больше вопрос сейчас в данный момент финансирования. И как мы его решим, мы уже можем смело говорить о реализации этих объектов. Как я ранее сказал, научная работа сейчас ведется, которая, собственно, обоснует все транспортные потоки, экономическую составляющую развития города, округа», – сообщил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Более подробно об итогах и планах дорожной кампании Сургута – в обзоре.


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Сегодня в 17:22, просмотров: 230, комментариев: 0
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