Мемориальная доска Алексею Федулову появилась на улице Просвещения в Сургуте

В Сургуте на улице Просвещения, 43, где с 1985 по 2021 год жил Алексей Алексеевич Федулов, торжественно открыли мемориальную доску. На церемонии собрались его друзья, коллеги, близкие, одноклассники и представители городской администрации, чтобы почтить память общественного деятеля, краеведа и коренного сибиряка.

«Алексей Федулов работал на Таганрогском государственном металлургическом заводе, Комсомольско-молодежном заводе монтажных заготовок треста «Тюменьгазмонтаж». Был старшим инженером-энергетиком в техническом отделе Тюменского производственно-технического управления связи, трудился на Сургутском ГПЗ и Сургутской ГРЭС-1. За трудовые заслуги Алексей Алексеевич удостоен званий: «Ветеран труда России» и «Почетный нефтяник Тюменской области», – рассказали в пресс-службе администрации города.

С 2009 по 2021 годы Федулов трудился в Сургутском краеведческом музее в должности научного сотрудника. За это время он провел масштабную работу по сбору материалов о Сургутском крае, организовал более 300 выставок на различных площадках города и региона.

Федулов стал автором и героем более 100 статей и книг, посвященных истории края, жизни горожан и собственной семье. В 2023 году, уже после его смерти, в краеведческом музее презентовали его последнюю книгу «О семье, жителях нашего города, границе и о себе», где он рассказал о своей жизни, службе на границе и работе.

За свой вклад в развитие города Алексей Федулов в 2022 году был занесен в Книгу Почета Сургута. Мемориальная доска стала еще одним напоминанием о его наследии для горожан.