В Сургуте двое мужчин устроили стрельбу в честь окончания смены

Двое молодых жителей Сургута решили отметить завершение рабочего дня весьма необычным образом. Ночью на проспекте Мира они ехали на высокой скорости, громко включив музыку, выкрикивали что-то из окна и открыли стрельбу из пистолета. Один из участников записывал происходящее на видео, которое позже попало в местные паблики через его подписчиков.

Инцидент вызвал бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей, где многие осудили подобное поведение.

«Всегда любопытно было зачем стрелять куда-то там? Можно взять палку и стучать по земле, будет тоже громко», – прокомментировал пост в группе «К-Информ» во «ВКонтакте» Антон А.

UPD: Оперативники в кратчайшие сроки установили личности нарушителей и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Решается вопрос о привлечении граждан 2001 и 2004 годов рождения к установленной законом ответственности, передает телеграм-канал «Полиция Югры».

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