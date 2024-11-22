Беременная сургутянка пострадала в аварии с пассажирским автобусом АО «СПОПАТ»

Вчера, 21 ноября, в Сургуте в ДТП с городским автобусом АО «СПОПАТ» пострадала беременная женщина. Об этом сообщил «Вестник Сургутского района» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Всего пострадали четыре пассажира. Среди них была беременная женщина. Всех их отправили в сургутский травмпункт», – рассказал собеседник издания.

В Сургутской травмбольнице «Вестнику» сообщили, что все четверо пострадавших – женщины в возрасте от 29 до 61 года. Одну из них направили в окружной клинический Центр охраны материнства и детства.

«Одна из них от нас направлена в гинекологию. Остальные с ушибами. Всем оказана помощь, лечиться будут амбулаторно», – уточнили в медучреждении.

Напомним, что авария произошла в 16:36 на улице Аэрофлотской. Одним из участников ДТП стал пассажирский автобус №110.