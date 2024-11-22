Вчера, 21 ноября, из сургутского Центра охраны материнства и детства выписали четвертую тройню за 2024 год. Многодетная мама Алена вместе с тремя девочками – Екатериной, Вероникой и Ксенией – отправились домой в сопровождении мужа, старшей дочери Варвары и бабушки, рассказала президент Центра Лариса Белоцерковцева.

«Тройняшки появились на свет 26 сентября на 32 неделе беременности. Самая маленькая девочка весила при рождении всего 1 250 гр, вторая малышка – 1 650 гр и третья – 1 800», ‒ написала она в своих соцсетях.

Все это время малыши находились под наблюдением специалистов Центра для набора веса и контроля здоровья. Девочки набрали от 900 до 1 700 грамм, окрепли и уже готовы жить дома.