Сургутянка пожаловалась на хамство кондуктора в городском автобусе

В Сургуте кондуктор автобуса №18 нахамила женщине с ребенком. Она предложила ей отдать малыша в детский дом. Об этом горожанка сообщила в группе «Черный список Сургут | Отзывы» во «ВКонтакте».

«Ехав 19.11.2024 с Марьиной Горы на 18 автобусе АС 660 72, поставив санки на места, где должны стоять коляски, я села над санками рядом, чтобы в случае чего придерживать их. Оплатив проезд и поехав, кондуктор села на свое место и уснула. Доехав до Голд Фиш, она встала и начала предъявлять фразы: «Ваши санки, ваш ребенок, возьмите его на руки или рядом стойте, что вы его бросили, если вам он не нужен, то сдайте его в детский дом», ‒ написала автор поста.

По словам женщины, этот кондуктор не первый раз вступает в конфликт с пассажирами.

Ранее мы писали о том, что жители Сургута жалуются на городской общественный транспорт. В основном горожане недовольны автобусами под номером 18, 47, 32 и 29.