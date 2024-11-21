Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

23 ноября

Выставка «Одежда как искусство»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 10:00-18:00.

Сургутян приглашают на выставку, где будут представлены коллекции одежды и текстильные принты преподавателей и студентов отделения декоративно-прикладного искусства Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского. Участники мероприятия узнают, как создается дизайнерская одежда и полотно, познакомятся с различными способами и приемами декорирования, а также смогут сами принять участие в создании образа.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: дети до семи лет и пенсионеры ‒ 50 рублей, дети с семи до 18 лет ‒ 100 рублей, взрослые ‒ 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Досугово-игровая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 12:00.

В предстоящую субботу в библиотеке состоится интеллектуальная игра «Единство в нас». Это мероприятие будет посвящено Дню народного единства и удивит гостей подборкой интересных фактов и экспресс-викториной «Найди пару».

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Акция «Семейные посиделки. Связь поколений»

Место проведения: Библиотека (универсальная) №2, проспект Ленина, 67/4. Время: 13:00.

Взрослым и юным жителям Сургута предлагают провести время со своими родными и принять участие в акции, приуроченной к Году семьи. Гостям объяснят, что такое генеалогическое древо, расскажут о семейных ценностях и соблюдении добрых традиций, познакомят с самыми интересными семейными праздниками и напомнят известные песни, сказки, пословицы и поговорки о значимости семьи.

Телефон для записи: 34-44-76. Вход свободный. 0+

Клуб старшеклассников «Пижамная вечеринка»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 17:00.

Для старшеклассников Сургута подготовили веселую и незабываемую пижамную вечеринку. Участников ждет: фотозона с мягкими игрушками, бой подушками, страшные истории и колыбельные песни на ночь. Дресс-код ‒ кигуруми, пижамы и тапочки.

Телефон для справок: 41-43-21. Цена билета: 400 рублей. 16+

Встреча «Фольклорная экспедиция»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Встреча арт-клуба галереи «Стерх» познакомит посетителей с новой выставкой «Одежда как искусства» и покажет, как русский народный костюм, картины известных художников могут превращаться в современную одежду. От исходного образа, через мотивы, эскизы ‒ к дизайнерскому костюму. Куратор выставки, преподаватель Дарья Лыткина расскажет, как учатся и творят молодые дизайнеры колледжа. Народные мотивы продолжит придуманная молодыми музыкантами программа.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Открытый микрофон

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В Невесомости состоится традиционный музыкальный праздник ‒ открытый микрофон, на котором выступят несколько мастодонтов сцены и молодые фрешмены. Участники мероприятия: группы DOUBLE TROUBLES, БУДУ В СРЕДУ, ARIVEN и ПОЛАSS, сольные артисты МК и Мурад Миронов, кроме того, ожидается легендарный камбэк короля турбодискошансона КАБАНА, а еще секретные гости.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 350 рублей. 16+

24 ноября

Клубное воскресенье в библиотеке

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 11:30-18:00.

Для горожан подготовили программу мероприятий, к которым можно присоединится в течение всего дня. В программе дня: творческий досуг для взрослых и детей, семейное общение, дискуссии о прочитанных книгах, познавательные опыты для детей и родителей, краеведение, путешествия и страноведение для простых отдыхающих и любителей экстремальных впечатлений, психология и вопросы взаимоотношений в браке, культурно-просветительские мероприятия для ценителей литературной классики и музейных коллекций.

Телефон для справок: 25-56-93. Вход свободный. 6+

Мастер-класс «Букет для мамы»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Традиционно, последнее воскресенье ноября в России ‒ День матери. На мастер-классе «Букет для мамы» можно своими руками создать замечательный подарок. Декоративная композиция будет выполнена из цветной бумаги.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Психологический лекторий «Польза одиночества»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, конференц-зал, шестой этаж. Время: 15:00.

Горожане могут посетить психологический лекторий, на котором директор АНО «Центр медиации города Сургута и Сургутского района», психолог-консультант, медиатор Любовь Перлова разберет психологию и вопросы взаимоотношений в браке.

Телефон для справок: 28-56-93 (114). Вход свободный. 16+

Встреча клуба «Страноведческая гостиная»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, конференц-зал, шестой этаж. Время: 16:30.

У жителей Сургута есть возможность послушать историю о Кольском полуострове, а расскажет ее этномузыколог, певица, любительница поездок по России Кристина Руденченко. Кольский полуостров ‒ удивительный уголок, где можно погрузиться в мир арктической природы и исследовать ее самые сокровенные места. Здесь можно увидеть самую маленькую березу на планете, познакомиться с жителями Северного Ледовитого океана и даже стать свидетелем захватывающего зрелища – китов, плывущих в бескрайних просторах океана.

Телефон для записи: 28-56-93. Вход свободный. 12+

Премьера программы «60 лет на 60-й параллели» (СЭБ)

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 17:00.

Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» приглашает жителей и гостей Сургута вспомнить самые яркие и полюбившиеся инструментальные номера, услышать любимые многими поколениями песни из репертуара оркестра. Программа вечера посвящена юбилею творческого коллектива.

Телефон для справок: 52-18-01; 52-18-02. Цена билета: от 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+