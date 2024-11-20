Сургутяне пожаловались на фонтан из канализационного стока

Жители поселка Лунный в Сургуте пожаловались на фонтан из канализационного люка. Вонючие массы вытекают на повороте с улицы Аэрофлотской, рядом с магазином «Монетка». Горожанин поделился видео с инцидентом в группе «К-Информ» во «ВКонтакте».

«Фонтан вонючей канализационной массы из люка на дорогу в поселке Лунный на повороте с ул. Аэрофлотской, около магазина Монетка. Это происходит регулярно, несколько раз в неделю. И связано, возможно, с работой канализационной станции через дорогу», ‒ написал автор видео.

По словам очевидца, за один раз из канализационного люка может вылиться около пяти тонн фекалий и это никто не устраняет.