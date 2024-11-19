16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  100,0348   EUR  105,7338  

Новости

Больше новостей
Вы в заграничной Европе были?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте в рамках федерального культурного проекта выступил детский театр из Москвы

В Сургуте прошли гастроли известного детского театра

В Сургуте в рамках федерального культурного проекта выступил детский театр из Москвы
Фото администрации Сургута

Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац посетил Сургут в рамках всероссийского проекта «Большие гастроли». На сцене Сургутской филармонии были представлены знаменитые спектакли театра, известные по всей России благодаря высокому мастерству артистов и ярким постановкам.

Проект «Большие гастроли» реализуется в рамках Всероссийского концертно-гастрольного плана и направлен на то, чтобы жители всех уголков страны, даже самых отдаленных, смогли увидеть лучшие творческие постановки федеральных театров. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подчеркнула значимость этого проекта: «Благодаря всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива».

«Сургут участвует в программе с 2015 года. На нашей сцене будут представлены четыре разножанровых интересных спектакля. В Год семьи особенно важно, что они подходят для разновозрастных категорий, – прокомментировал директор департамента культуры и молодежной политики Администрации Сургута Антон Акулов. – Творческие коллективы Сургута также в рамках «Больших гастролей» выезжают в другие города, в частности очень активно это делает театр «Петрушка».

Проект ориентирован на популяризацию театрального искусства среди детей и молодежи и дает возможность юным сургутянам познакомиться с удивительными постановками, где музыка, танец и актерское мастерство соединены в единое целое. Первый спектакль – «Дюймовочка» – уже порадовал зрителей и вызвал восторженные отзывы. Режиссер театра Валерий Меркулов подчеркнул важность представления известных произведений детям: «Спектакли хорошо воспринимаются детьми. Это хрестоматийные произведения, которые изучают в школе, и важно, чтобы ребята смогли посмотреть на них другим взглядом».

Детские спектакли Московского театра стали частью XII Международного фестиваля искусств «60 параллель», и школы города активно воспользовались этой возможностью, чтобы приобщить учащихся к таким жанрам, как опера-балет и мюзикл.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:00, просмотров: 204, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Годы партийного лидерства 790
  2. ДТП на трассе в Югре унесло жизни двух человек 502
  3. ​Бюджетникам у нас везде ‒ почет: Минфин предложил выдавать госслужащим льготную ипотеку под 12% 348
  4. 20 лет власти Сургута игнорируют запрос на индивидуальное жилье. Хватит 343
  5. Трехлетняя девочка пострадала в ДТП в ХМАО 310
  6. ​Сроки сдвинулись: депутаты обсудили строительство спортивных объектов в Сургуте 273
  7. ​Молодые югорчане получили по 2 миллиона рублей на свои технологические проекты 272
  8. ​В Ханты-Мансийске продолжается Югорский экономический форум 266
  9. ​В Югре прошел международный молодежный форум «Одна планета – одно будущее!» 257
  10. ​В Сургутском районе продолжается активное строительство жилья 239
  1. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 2825
  2. Вирус коксаки и микоплазменная пневмония — что важно знать родителям 1748
  3. Депутат Владимир Болотов: об управлении Сургутом, цифровизации и проблемах местного самоуправления 1568
  4. ​И не просите! 1563
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 ноября? // АФИША 1302
  6. BMW, Mercedes и Audi могут вернуться в Россию в 2025 году 1251
  7. ​Сургут глазами жителей: что предлагают горожане вместо официального генплана 1248
  8. ​В Сургуте осталось снести 25 аварийных домов и расселить 19 семей 1138
  9. Был бы мэр, а статья найдётся 1129
  10. ​Слухи вокруг СурГУ: информация об отказе студентам в молельной комнате ‒ фейк 1127
  1. ​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5952
  2. ​Цены взлетят: какие продукты и услуги подорожают в России в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5515
  3. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 4898
  4. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 4747
  5. ​В Подмосковье подросток зарубил мать топором после ссоры 4292
  6. ​Зарплаты, больничные и декретные выплаты: как новый МРОТ повлияет на доходы россиян в 2025 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3314
  7. ​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы 3193
  8. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 2825
  9. ​Арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное «но» 2806
  10. ​Простуда не пройдет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2752

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика