В Сургуте прошли гастроли известного детского театра

Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац посетил Сургут в рамках всероссийского проекта «Большие гастроли». На сцене Сургутской филармонии были представлены знаменитые спектакли театра, известные по всей России благодаря высокому мастерству артистов и ярким постановкам.

Проект «Большие гастроли» реализуется в рамках Всероссийского концертно-гастрольного плана и направлен на то, чтобы жители всех уголков страны, даже самых отдаленных, смогли увидеть лучшие творческие постановки федеральных театров. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подчеркнула значимость этого проекта: «Благодаря всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива».

«Сургут участвует в программе с 2015 года. На нашей сцене будут представлены четыре разножанровых интересных спектакля. В Год семьи особенно важно, что они подходят для разновозрастных категорий, – прокомментировал директор департамента культуры и молодежной политики Администрации Сургута Антон Акулов. – Творческие коллективы Сургута также в рамках «Больших гастролей» выезжают в другие города, в частности очень активно это делает театр «Петрушка».

Проект ориентирован на популяризацию театрального искусства среди детей и молодежи и дает возможность юным сургутянам познакомиться с удивительными постановками, где музыка, танец и актерское мастерство соединены в единое целое. Первый спектакль – «Дюймовочка» – уже порадовал зрителей и вызвал восторженные отзывы. Режиссер театра Валерий Меркулов подчеркнул важность представления известных произведений детям: «Спектакли хорошо воспринимаются детьми. Это хрестоматийные произведения, которые изучают в школе, и важно, чтобы ребята смогли посмотреть на них другим взглядом».

Детские спектакли Московского театра стали частью XII Международного фестиваля искусств «60 параллель», и школы города активно воспользовались этой возможностью, чтобы приобщить учащихся к таким жанрам, как опера-балет и мюзикл.

При поддержке Администрации Сургута