На трассе «Сургут – Лянтор» в результате ДТП пострадал ребенок

Накануне, 18 ноября, на автодороге «Сургут – Лянтор» произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок. По предварительной информации, водитель «Toyota» не уступил дорогу и столкнулся с другим автомобилем.

«18 ноября около 12:58 на 16 км автодороги «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе, 39-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, при перестроении с крайней левой полосы, не уступил дорогую и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», движущимся в попутном направлении. В результате ДТП пассажир Лады, трехлетняя девочка, получила травмы», – сообщает Госавтоинспекция Югры.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека.