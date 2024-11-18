Семейный конфликт в Сургуте открыл доступ к тайнику с оружием

Полицейские Сургута задержали семейного дебошира за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

«В дежурную часть полиции Сургута поступило телефонное сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что бывший муж в состоянии опьянения угрожает физической расправой, стучится в двери, пытаясь проникнуть в квартиру. По указанному сургутянкой адресу незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, задержали дебошира и доставили его в отдел полиции, где составили административные протоколы по ст.19.3 ч.1 КоАП РФ, ст.20.1 ч.1 КоАП РФ», – передают в источнике.

При осмотре места происшествия полицейские и сотрудники Росгвардии обнаружили оружейный сейф, в котором находился предмет, похожий на оружие. После экспертизы выяснилось, что это травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

«По факту незаконного хранения оружия в отношении задержанного сургутянина следователями УМВД России по г. Сургуту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ», – дополнили в пресс-службе.

Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.