Вторичное жилье в Сургуте стало дешевле

В октябре 2024 года в Сургуте зафиксировали снижение цен на вторичное жилье. Особенно заметно изменилась стоимость на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, сообщили в пресс-релизе аналитики компании «Этажи».

«Если в январе 2024 года однокомнатные квартиры площадью 40-45 квадратных метров продавались по средней цене 129 тысяч рублей за квадратный метр, то к октябрю этого года цена снизилась до 119 тысяч рублей за квадрат. В абсолютных цифрах стоимость такой квартиры уменьшилась с 5,5 миллионов рублей до 5,1 миллионов рублей. Схожая ситуация наблюдается и двухкомнатными квартирами площадью 50-55 квадратных метров. В начале года средняя стоимость квадратного метра составляла 118 тысяч рублей, а в октябре ‒ уже 107 тысяч рублей. Соответственно, средняя цена квартиры снизилась с 6,5 миллионов рублей до 5,7 миллионов рублей», ‒ рассказала директор департамента управления сургутского филиала компании «Этажи» Рания Гнатив.

По мнению экспертов, это связано с высокой ключевой ставкой в текущем году. Напомним, сейчас она составляет 21%. Также, на вторичное жилье не распространяются льготные программы, которые действуют на новостройки, что делает покупку таких квартир менее доступным.

«Соответственно, собственники вынуждены двигаться в цене, чтобы реализовать свою недвижимость. А это, в свою очередь, перестраивает весь рынок вторички. Мы уже видим, что 2024-ый стал переломным, когда рынок вторичной недвижимости перестал быть рынком продавца и стал рынком покупателя. То есть по-простому, сегодня предложение превышает спрос, а значит именно покупатель диктует условия. Он говорит за сколько готов купить квартиру, а за сколько нет. А дальше уже продавец решает соглашаться на предложение или ждать другого покупателя», ‒ пояснил руководитель сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

Специалисты отметили, что сегодня покупателями вторичного жилья чаще всего становятся либо люди с наличными средствами, либо те, кто воспользовался спецпредложениями банков.