На улицах Сургута заметили белую куропатку

Сургутяне встретили на улице белую куропатку. Видео с дикой птицей опубликовали в группе «К-Информ» во «ВКонтакте».

«Вот такие красавцы обитают в Сургуте», – отметил автор поста.

Между тем, югорчане не в первый раз замечают белых куропаток в городе. Такое поведение нетипично для этих лесных птиц.

«Появление белых куропаток в городе связано с перекочевкой птиц с северных территорий. В зимнее время куропатки массово кочуют, вот и залетают в населенные пункты», – ранее расказал «Вестнику» старший научный сотрудник Сургутского государственного университета Александр Емцев.

Напоминаем, в Югре сотрудники заповедника «Юганский» обнаружили редкие виды животных, которые ранее исчезли из местных природных зон.