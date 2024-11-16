Новое отделение в Сургутской травмбольнице будет рассчитано на 20 коек

В Сургутской травмбольнице откроется реабилитационное отделение для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Оно будет вмещать 20 койко-мест, сообщает медучреждение в своих соцсетях.

«В условиях стационара будут проходить восстановительное лечение и адаптироваться к дальнейшей жизни пациенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. В первую очередь, это люди со скелетной травмой различной локализации, в том числе, полученной при огнестрельном или минно-взрывном ранении», – указали в сообщении.

Кроме того, врачи планируют госпитализировать в новое отделение пациентов после эндопротезирования суставов, а также страдающих нейропатиями и заболеваниями костно-мышечной системы.