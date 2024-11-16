В Лянторе завершили первый этап модернизации городской больницы

В поселениях Сургутского района обновляют медучреждения. Так, уже завершили первый этап модернизации Лянторской городской больницы, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Отремонтированы подъездные пути к приемному отделению, входные группы главного корпуса и взрослой поликлиники. В последней также реорганизована зона приема пациентов с признаками ОРВИ. Благодаря грамотному подходу увеличилась площадь помещений. В здании изменилась концепция пространства – прием пациентов ведется через открытую регистратуру. Реконструирована кровля детской поликлиники», ‒ прокомментировал он.

Стоимость всех работ составила почти 29,5 млн рублей. Средства выделили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Второй этап модернизации объекта начнется в 2025 году. В больнице сделают капитальный ремонт инженерных сетей и внутренних помещений.

За последние годы в Сургутском районе улучшили поликлинику в Барсово, ФАПы в Локосово и Русскинской. Продолжается ремонт поликлиник в Солнечном, Угуте, а также начались работы в Федоровском.