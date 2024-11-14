Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

16 ноября

Выставка «Райшев Г.С. Югорский авангард»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, музейный центр, третий этаж. Время: 10:00-17:30.

Сургутянам представят выставку известного художника Югры Геннадия Райшева. Участники мероприятия увидят более 50 произведений живописи и графики, созданных на разных этапах творческого пути художника ‒ от натурных картин и линогравюр 50-60-х годов до знаковых и абстрактных композиций.

Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: от 50 рублей. 0+

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 12:00.

В этот день горожане поговорят о моральных ценностях и проблеме выбора, а вместе с участниками клуба «Проспект читающей молодежи» они обсудят произведение Владимира Даля «Сказка о нужде, о счастии и о правде». Кроме того, в течение дня в библиотеке можно будет поиграть в литературную игру «Книжные секреты», где по описанию нужно определить персонажей из известных художественных произведений.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «Наедине с природой»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Взрослые и дети могут посетить экскурсию по выставке и мастер-класс по созданию декоративной композиции гуашью. Продолжительность мероприятия ‒ 1,5 часа.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей, семейный (ребенок младше восьми лет) ‒ 525 рублей. 0+

Спектакль «Отдам бывшего в хорошие руки»

Место проведения: Театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 18:00.

Спектакль расскажет историю парня по имени Игорь, который случайно спасает отчаявшуюся девушку Катю от опрометчивого поступка. После этого у них закручивается романтическая дружба. Будучи в гостях у Игоря, Катя думает, что он маньяк и пытается тихо сбежать от него. Однако, на пороге она встречает его бывшую супругу ‒ Мари. Далее спектакль развивается очень комично, что принесет зрителям море позитива, смеха и отличного настроения.

Телефон для справок: +7 (967) 771-01-01. Цена билета: от 2 000 рублей. 16+

Спектакль «Зал без ожидания»

Место проведения: Исторический парк «Россия ‒ Моя история», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 19:00.

В Сургуте состоится премьера жизнеутверждающего и музыкального спектакля от театра Перпендикуляр. Зрители увидят постановку, как музыкант, неудавшаяся театральная актриса, детский писатель и девушка с грустными глазами в один обычный день, в одно и то же время оказываются в зале ожидания на ЖД вокзале небольшого провинциального города.

Телефон для справок: 66-44-14. Цена билета: 1 700 рублей. 16+

17 ноября

Беседа «Завидую белой завистью!»

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

Горожанам предлагают посетить встречу «Психологическая мастерская», где состоится беседа «Завидую белой завистью!» с практикующим психологом Любовью Гончарук. Она расскажет, что такое зависть, откуда берется, может ли она быть полезной, и почему мы разделяем зависть на «белую» и «черную».

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный 18+

Спектакль «Как страусенок друзей искал»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Малыши и их родители смогут увидеть удивительную историю о том, как маленький любознательный Страусенок встречает зверей и птиц, узнает окружающий мир и находит себе верных друзей.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Концерт группы «Моя дорогая»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 18:00.

Для жителей и гостей Сургута выступит коллектив «Моя дорогая» в составе: Михаил Клюшников ‒ художественный руководитель, гитарист и автор песен и Ольга Санина ‒ автор песен, вокалист, клавишник и аранжировщик. Они исполнят такие песни, как «Маленький принц», «Чай с лимоном», «Ветер в лимонадных бутылках» и «Моя дорогая», которая стала популярна после премьеры сериала «Красная королева» на Первом канале в 2016 году.

Телефон для справок: 52-18-01. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+