Юный сургутянин угодил под колеса автомобиля

Вчера, 13 ноября, в Сургуте 50-летний водитель «Hyundai» наехал на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу в жилой зоне. Об этом сообщает ГАИ Югры.

«13 ноября 2024 года около 13:00 на бульваре Писателей в городе Сургут, 50-летний водитель «Hyundai», допустил наезд на 13-летнего мальчика, пересекающего проезжую часть в жилой зоне. В результате ДТП юный пешеход получил травмы», ‒ указали в сообщении.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали пять ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.