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​В Сургуте решили проблему с черной водой в кранах на улице Ивана Захарова

Власти Сургута отреагировали на жалобы горожан о плохом качестве воды

​В Сургуте решили проблему с черной водой в кранах на улице Ивана Захарова
Фото: Максим Слепов

В Сургуте решили проблему с грязной водой в доме по улице Ивана Захарова, 2/1. По словам жильцов, «черная жижа» начала литься из крана несколько дней назад. Работники СГМУП «Горводоканал» провели гидравлическую промывку накануне, 12 октября. Также возле дома организовали подвоз чистой воды.

«Понадобилось время, чтобы выяснить причину и приступить к ее устранению. Не с первого раза, но зафиксировали несоответствие качества водоснабжения СанПиН на вводе в жилой дом. Гидравлическую промывку, пролив начали незамедлительно. Только что доложили: вода на входе в дома чистая», − рассказал глава Сургута Максим Слепов.

Он добавил, что качество воды вернется в норму после того, как специалисты управляющей компании промоют внутридомовые сети. Перерасчет за каждый день предоставления услуги ненадлежащего качества произведут автоматически. Дополнительно обращаться в СГМУП «Горводоканал» не нужно.

«Специалисты управляющей компании по заявкам жителей проводят очистку клапана инсталляции. Работы выполняются платно. Сургутяне могут самостоятельно вызвать специалиста для проведения сантехнических работ. Для возмещения стоимости выполненных работ собственники могут самостоятельно обратится в СГМУП «Горводоканал», − добавили в «ГВК».

Подчеркнем, что жалобы на качество воды поступали и из других домов. Ситуация находится под контролем мэрии.


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Сегодня в 12:41, просмотров: 295, комментариев: 0
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