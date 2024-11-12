В Сургуте начал работу обновлённый Общественный совет

В Сургуте начал работу обновленный состав Общественного совета. Его первое заседание провел глава города Максим Слепов. В совете заседают 18 человек, среди которых представители общественных организаций, молодежь, ветераны, активные жители и старожилы Сургута. Новый орган начал работу с поведения итогов предыдущего состава и формирования планов на будущее.

Совет, действовавший с 2021 по 2024 годы, за это время рассмотрел более 120 вопросов. В центре внимания были темы эффективности реализации программ комплексного развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также анализ рейтинга города по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и социального предпринимательства. В конце 2023 года Общественному совету также было поручено рассматривать проект Стратегии социально-экономического развития Сургута.

«Сегодня, как вы видите, на федеральном уровне меняются задачи, и впереди у нас с вами много совместной работы, – обратился к участникам заседания Максим Слепов. – Общественный совет для меня в этой части является главным помощником, поэтому я рассчитываю на вашу помощь и поддержку. Основные задачи Совета: регулирование взаимодействия власти и жителей, поддержка гражданских инициатив сургутян, участие в инициативном бюджетировании, привлечение молодежи к развитию нашего города, общественный контроль за исполнением муниципальных программ, открытость власти и разработка рекомендаций по вопросу повышения эффективности работы администрации города. Вы – наши помощники и советчики в работе по эффективному планированию развития города Сургута. Впереди у нас большая работа, и я, безусловно, не снимаю с себя ответственность и буду максимально вовлечен в деятельность».

Новым председателем Совета была избрана директор Сургутского института экономики, управления и права Галина Патракова, а ее заместителем – директор МАОУ ДО «Технополис» Татьяна Андроник. «Вопрос работы Общественного совета – это новый этап в развитии города, поскольку у нас новый глава, практически полностью обновленный состав Совета, – подчеркнула Галина Патракова. – Те цели и задачи, которые поставлены перед Советом, несмотря на их традиционность, в контексте текущего времени они приобретают особое звучание. Наша главная цель заключается в установлении связи между властью и жителями города. Совет призван помогать, слышать и доводить голос наших горожан до органов власти».

Члены совета выдвинули первые инициативы. Ветеран городской администрации и известная в Сургуте общественница Ирина Сердюкова предложила идеи по организации мероприятий к 105-летию комсомола в 2025 году. «Возможно, в других городах тема комсомола и межпоколенческих связей не столь актуальна, как в нашем, ведь все-таки Сургут – это единственный город в Советском Союзе, где было шесть ударных комсомольских строек. Поколение 60-80-х годов совершило настоящий подвиг. За такое короткое время они создали мощный нефтегазовый комплекс, который сейчас является опорой нашей страны, построили города, электростанции, буровые, дороги, железную дорогу, мосты и многое другое, причем сделали это в непростых климатических условиях. Я обратила внимание, что на День рождения комсомола возле памятника «Первым комсомольцам Сургута» собирается немного молодежи и совсем нет детей, а мне кажется, что они должны знать об этих подвигах. Практически в каждой сургутской семье есть фотографии, документы, бабушки, дедушки, которые еще живы и могут многое рассказать. Здорово, что мы обсудили этот вопрос и решили создать рабочую группу», – рассказала Ирина Сердюкова.

В ходе заседания участникам также представили информацию об услугах медицинского туризма, предоставляемых в городе, и о реализации нового федерального закона о пробации.

При поддержке Администрации Сургута