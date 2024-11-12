Сургут – центральная точка медицинского туризма в Югре

В Сургуте продолжается активное развитие медицинского туризма. С 2019 года в рамках регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» город добился значительных успехов, став одной из ключевых площадок для оказания медицинских услуг жителям России и других государств. Медицинские учреждения города активно предлагают широкий спектр услуг: от комплексной диагностики до высокотехнологичных хирургических операций.

Из пяти пилотных площадок, участвующих в профильном региональном проекте, четыре находятся в нашем городе. «У Сургута есть несколько флагманов медицины. Среди них – Сургутский окружной центр охраны материнства и детства, Сургутская клиническая травматологическая больница, Сургутская окружная клиническая больница и Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии. Эти учреждения обладают необходимыми ресурсами и потенциалом для качественного оказания медицинских услуг не только на территории Сургута, но и для предложения их на экспорт», – отметила начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации города Екатерина Борисова.

Сургутский центр охраны материнства и детства выделяется в области вспомогательных репродуктивных технологий, что привлекает множество иностранных пациентов. «В нашем центре собраны самые передовые технологии, организованы они так, что имеют замкнутые циклы – когда пациент обратился к нам и получил все необходимые ему услуги в одном учреждении и максимально всё быстро. Женщина рожает, два-три часа находится в родильном зале и затем её вместе с ребёнком переводят в послеродовое отделение. У нас очень комфортно не только тем, кто прибыл рожать платно, но и по полису ОМС», – рассказала врио главного врача Инна Киличева.

Сургутская клиническая травматологическая больница специализируется на эндопротезировании. Ежегодно выполняется около тысячи таких операций. «К сожалению, артриты, артрозы, остеоартрозы на сегодняшний день одни из самых превалирующих заболеваний в мире. На поздних стадиях людям, страдающим этим недугом, может помочь только эндопротезирование. К нам обращаются жители из разных регионов России и других стран. Кроме того, уже несколько лет курируем Донецкую область. Дистанционно работаем со снимками и часть жителей приезжают на операции в Сургут», – отметил заведующий отделением травматологии и ортопедии Евгений Бойко.

Диагностические услуги в Сургутском Кардиодиспансере также пользуются спросом. В этом году учреждение заняло первое место по объему экспорта медицинских услуг в Уральском федеральном округе. «За два года мы поднялись со второго места на первое. Толчок этому, конечно, дал проект развития экспорта медицинских услуг, и мы, по сути, от экспорта перешли к медицинскому туризму. Наше учреждение вышло на новый уровень. В рамках данной программы мы регистрируем много тех, кто длительно живёт здесь и получает необходимые им услуги в этот период. Например, кто-то приезжает по рекомендациям родственников, дети привозят своих родителей, потому что понимают разницу стоимости и качестве услуг в сравнении с другими территориями», – подчеркнул заместитель главного врача по организационно-методической работе Дмитрий Сухарев.

Развитие медицинского туризма в Сургуте дало впечатляющие результаты: за последние три года объем экспорта медицинских услуг вырос в 5,4 раза. Основной поток пациентов поступает из стран СНГ, таких как Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Для дальнейшего роста учреждения активно сотрудничают с агентствами медицинского туризма и получают информационную поддержку от городской администрации.

Дополнительную информацию о медицинском туризме в Сургуте можно найти на Инвестиционном портале города.

При поддержке Администрации Сургута