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В Сургуте завершился социальный проект для незрячих «Стиль без границ»

В Сургуте реализовали социальный проект для незрячих

В Сургуте завершился социальный проект для незрячих «Стиль без границ»
Фото администрации Сургута

В историческом парке «Россия – моя история. Югра» состоялся финал инклюзивного проекта «Стиль без границ», организованного в рамках месячника «Белая трость». Инициатором этого значимого мероприятия выступила Сургутская местная организация «Всероссийское общество слепых».

В течение нескольких месяцев участницы проекта посещали мастер-классы по самым разным темам: от дегустации хлеба и создания духов до танцевальных уроков и интервью. Финальное событие стало настоящим праздником, завершившимся демонстрацией модных образов, созданных профессиональными стилистами и визажистами. Три незрячие участницы – Татьяна Софина, Татьяна Радаева и Светлана Шестакова – представили свои новые образы, продемонстрировав уверенность и внутреннюю силу, приобретенные за время проекта.

«Наша цель – разрушить стереотипы и подчеркнуть важность равных возможностей для всех членов нашего сообщества. Каждая девушка хочет выглядеть красиво, несмотря на нарушения зрения. Стиль придает нам уверенности в себе. Мы долго работали над созданием этого проекта и нашли большое количество людей, готовых принять участие. Благодарю всех причастных – мы реализовали действительно важный проект, который подарил много положительных эмоций и чувств нашим участницам», – отметила руководитель Сургутской местной организации «Всероссийское общество слепых» Рада Борзова.

Проект «Стиль без границ» оказался не рядовым мероприятием, а возможностью продемонстрировать силу духа и творческий потенциал людей с нарушением зрения. «Коллектив нашего сообщества очень дружный. Они и предложили поучаствовать в конкурсе. Для меня это было впервые. Одеваюсь я в основном в классику. Помогают муж и дочь. Мне очень нравится белый цвет, сочетание с синим или красным. Люблю стильную одежду, она позволяет чувствовать себя комфортно и уверенно», – поделилась участница проекта Татьяна Софина.

Ежегодный месячник «Белая трость» направлен на привлечение внимания к возможностям и талантам людей с нарушением зрения. В октябре в рамках этого мероприятия прошли мастер-классы и спортивные эстафеты для незрячих жителей Сургута. Организаторы также стремились вовлечь общество в решение проблем незрячих и слабовидящих людей, подчеркнув важность поддержки и понимания.

Начальник отдела взаимодействия с некоммерческими организациями управления внешних и общественных связей департамента массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута Наталия Гневашева отметила значимость подобных инициатив: «У нас в городе почти 580 некоммерческих организаций. Порядка 40 некоммерческих организаций осуществляют деятельность по социальной поддержке и защите сургутян. Проекты в таких организациях всегда реализуются в теплой и душевной атмосфере. Традиционно в рамках месячника участники сообщества стирают границы между нами. В течение года они также активны. Проводят ряд мероприятий, участвуют в спортивных состязаниях, вяжут сети для бойцов в зоне СВО. У каждого есть воля к победе. Они не только сами идут вперед, но и берут за руку нуждающегося и отправляются вместе».

Сургутская местная организация «Всероссийское общество слепых» оказывает всестороннюю помощь людям с нарушением зрения. Специалисты обучают чтению и письму по Брайлю, пользованию компьютерами и современными технологиями. Организация активно проводит встречи и круглые столы, помогает в трудоустройстве, а ее подопечные участвуют в городских мероприятиях и образовательных инициативах, таких как «Уроки добра».

Одним из ярких примеров успешной работы стал пилотный проект «Говорящий город», направленный на создание доступной городской среды для людей с нарушением зрения. Городские объекты Сургута оснащены системой голосового сопровождения, что значительно облегчает передвижение незрячих людей.

При поддержке Администрации Сургута


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