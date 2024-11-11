Работы на трассе Сургут – Нижневартовск завершатся в октябре 2025 года

В Югре на региональной трассе Сургут – Нижневартовск завершается капитальный ремонт, запланированный на этот год. Участок протяженностью 14 789 километров является частью национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Участок автомобильной дороги расположен в Сургутском районе, по данному направлению проходит основное движение транзитных транспортных средств в Нижневартовский район. Ежедневная интенсивность движения составляет более 6800 автомобилей. Завершить весь комплекс работ предстоит в октябре 2025 года», – сообщили в телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

В настоящий момент подрядная организация почти завершила все работы, запланированные на 2024 год.

«В следующем году подрядчик завершит работы на мосту через реку Тром-Еган, включая замену дорожного покрытия как на самом мосту, так и на прилегающих участках дороги. Будут завершены работы по устройству откосов и обустроена площадка отдыха для водителей», – дополнили в источнике.

Финальным этапом станет установка барьерного ограждения и дорожных знаков.