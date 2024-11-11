Следователи возбудили дело о халатности после нападения собак на ребенка в Сургутском районе

В Сургутском районе на школьницу напала стая бездомных собак, когда она направлялась на занятия по танцам. По словам очевидцев, ее спас прохожий мужчина, который отогнал агрессивных животных и на руках отнес пострадавшую в больницу, рассказали в «Сургут Мегаполис».

«9 ноября 2024 года в городском поселении Белый Яр Сургутского района бездомные собаки напали на восьмилетнюю девочку, которая доставлена в медучреждение с множественными ранами. Собаки были отловлены специальной службой. Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», − сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городском поселении работы, связанной с обращением с бездомными животными, в том числе по своевременном отлову собак, не имеющих владельца», − добавили в ведомстве.

Кроме того, инцидентом заинтересовалась прокуратура − организована проверка.