В новый Общественный совет Сургута вошло 18 человек

Накануне, 8 ноября, в Сургуте избрали новый состав Общественного совета. В него вошло 18 человек, сообщает местная администрация.

«Совет подвел итоги работы за 2021-2024 годы. За этот период общественный совет рассмотрел более 120 вопросов. Отмечено, что ежегодно обсуждались вопросы эффективности реализации программ комплексного развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур; результаты рейтинга города по итогам поддержки СОНКО и социального предпринимательства. С конца 2023 года к функциям Общественного совета было отнесено рассмотрение проекта Стратегии социально-экономического развития города», – говорится в сообщении.

В заседании совета принял участие мэр города Максим Слепов. Он подчеркнул задачи, которые нужно решить Общественному совету совместно с властью, а также обозначил направления, в реализацию которых должен быть вовлечен этот коллегиальный орган.

Председателем нового состава Совета стала Галина Патракова, а заместителем избрали Татьяну Андроник.