34 локации появятся в Сургуте к Новому году

В ближайшее время Сургут начнет свое новогоднее преображение. В этом году в городе планируют оборудовать 34 локации. Три из них будут новыми: гирляндой оформят деревья на улице Грибоедова, на пешеходном мосту в парке «За Саймой» со стороны «Россетей» появятся световые арки, а в сквере на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина установят световой тоннель, сообщает местная администрация.

«В этом году решено украсить гирляндами опоры уличного освещения в близлежащих поселках: Дорожный, Таежный, Лунный, Снежный и Юность. На данный момент в департаменте архитектуры и градостроительская насчитывается 77 наименований световых элементов для новогоднего оформления города, и еще четыре новых включены в закупку по контракту этого года», – поделилась ведущий специалист отдела архитектуры, художественного оформления и регулирования рекламной деятельности департамента архитектуры и градостроительства администрации города Елена Ковтун.

Отметим, что отвечать за все этапы работы будет один подрядчик.

Самую высокую ель в городе установят на Главной площади. Ее высота – 20 метров. Новогодние ледовое городки оборудуют на восьми локациях: две на Главной площади и на территории Свято-Троицкого кафедрального собора, рядом с ТЦ «Росич», в сквере «Геологов-первопроходцев», «Молодежный», на территории у Сургутского драматического театра, в поселке Дорожный и на площади Советов. В этом году тематика ледовых городков – «Русские народные сказки и былины», объединенные с темой «Русь богатырская». Подрядчик уже определен, и ему предстоит оформить городки до 20 декабря.