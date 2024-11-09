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​В Сургуте мужчина попал под суд из-за угона авто и кражи телевизора

Жителя Сургута обвинили в угоне грузового автомобиля и краже телевизора

​В Сургуте мужчина попал под суд из-за угона авто и кражи телевизора
Фото: freepik.com

Полиция Сургутского района окончила расследование по уголовному делу в отношении жителя Сургута. Мужчина обвиняется в угоне грузового бортового автомобиля «ГАЗ» и краже телевизора с территории фермерского хозяйства, сообщает пресс-служба ОМВД России по муниципалитету.

«В ходе расследования установлен подозреваемый в совершении преступлений. Им оказался 33-летний сургутянин. Мужчину накануне наняла в качестве помощника по хозяйству супруга заявителя. Для удобства ему был предоставлен домик для постоянного проживания. В тот же день хозяева сами остались на ферме и переночевали в своем доме, а утром обнаружили отсутствие автомобиля и телевизора вместе с нанятым работником», – указали в сообщении.

Злоумышленник признался, что автомобиль он украл для поиска знакомого, а телевизор хотел установить в доме, где прописан. Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, а фигуранта заключили под стражу на период дознания.


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09 ноября в 10:15, просмотров: 509, комментариев: 0
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