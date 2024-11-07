Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

9 ноября

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

Сначала участники встречи узнают о святых местах Сургута, а после, на мастер-классе, создадут открытки с культурными достопримечательностями города. Кроме того, в течение дня любой желающий сможет проверить свои знания об истории Сургута и почерпнуть для себя немало интересного в ходе интеллектуальной игры «Правда или ложь».

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Арт-занятие «Совенок Сава»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34а. Время: 11:00 и 15:00.

Взрослые и дети создадут своими руками игрушку из шерсти ‒ совенка в очках. Работа будет проходить с помощью валяние шерсти ‒ это особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создается рисунок на ткани или войлоке, объемные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Лекция: «Здоровое питание ‒ эффективная профилактика сахарного диабета»

Место проведения: Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1, Пушкинский зал, второй этаж. Время: 15:00.

Горожане могут посетить лекцию, приуроченную к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября. Гостем мероприятия станет врач эндокринолог БУ «Сургутской городской клинической поликлиники №2» Ольга Антонюк. Она расскажет о том, как правильно питаться при сахарном диабете, какие продукты влияют на повышения сахара и как можно предотвратить сахарный диабет, имея избыточную массу тела.

Телефон для справок: 28-56-93 (139). Вход свободный. 16+

Мюзикл «Когда часы двенадцать бьют…»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

Сургутянам представят мюзикл «Когда часы двенадцать бьют…», основанный на сказках о бедной падчерице и злой мачехе. Зрителей ждет удивительная музыка, зажигательные танцы, красивые декорации и многое другое.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

10 ноября

Мастер-класс «День и ночь»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00.

Дети и их родители могут изготовить парную куклу «День и ночь». В давние времена кукла была символом продолжения рода. Считалось, что, если дети много играют в куклы ‒ в семье будет достаток и прибыль, а если небрежно относятся к своим игрушкам ‒ случится беда.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Концерт «Два голоса ‒ одна история»

Место проведения: МАУ «Городской культурный центр», проспект Набережный, 56. Время: 17:00.

На одной сцене для жителей Сургута выступят две талантливые певицы – Анастасия Ибришим и Анастасия Лубышева, каждая из которых обладает неповторимым голосом и харизмой. В программе вечера зрители услышат известные хиты и оригинальные композиции, которые подарят незабываемые эмоции.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Спектакль «Мужской аромат. Оркестр»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

В спектакле театральной компании «Маскарад» «Мужской аромат. Оркестр» на примере разных судеб и противоречивых характеров шести людей зрителям будет раскрыта глубинная психология человека и бесконечная проблема выбора жизненных приоритетов. Спектакль поставлен по пьесе «Оркестр», опубликованной в 1959 году.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 100 рулей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+