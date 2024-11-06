Во время снегопадов на борьбу со стихией в Сургуте выйдут до 250 машин

С наступлением зимы на улицы Сургута выезжает дорожная техника восьми подрядных организаций, ежедневно выводя на расчистку до 180 машин. В периоды сильных снегопадов количество техники может достигать 250 единиц.

В уборке задействованы автогрейдеры, снегопогрузчики, снегоочистители с щетками, самосвалы и техника для распределения противогололедных материалов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«При содержании улично-дорожной сети применяем пескосоляную смесь и жидкий реагент «Нордвей» для обработки мостов. В соответствии с паспортами готовности в распоряжении подрядных организаций имеется более 40 тысяч тонн пескосоляной смеси. Работы по содержанию дорог проводятся в строгом соответствии с установленными нормативами. Подрядчики обязаны ответственно исполнять все взятые на себя обязательства. Наши специалисты тщательно контролируют работу подрядных организаций, осуществляя регулярные проверки и мониторинг эффективности уборки», – поделился начальник отдела организации и контроля содержания улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК» Олег Каталов.

Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта и подъездам к социально значимым объектам, таким как больницы, школы и детские сады, утверждают в мэрии. После этого начинается очистка остальных улиц. За содержание тротуаров в жилых зонах отвечают управляющие компании.