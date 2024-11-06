С сайта «Единой России» исчезла страница арестованного экс-мэра Сургута

На сайте «Единая Россия» пропали фотография и информация по экс-мэру Сургута Андрею Филатову. Об этом сообщил телеграм-канал NEFT.

Кроме того, партия «Единая Россия» приостановила членство политиков, ставших фигурантами уголовных дел – экс-главы Сургута Андрея Филатова и депутата думы Югры Алексея Андреева, сообщает инсайдер URA.RU.

«По экс-мэру Сургута Филатову и депутату окружной думы Андрееву решение принято. Политсовет приостановил их членство в ЕР», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что бывшего главу Сургута Андрея Филатова отправили в СИЗО на два месяца за коммерческий подкуп в особо крупном размере.