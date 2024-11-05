Сургутянам напомнили о своевременной оплате за ЖКУ

Обязанность граждан своевременно и полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) закреплена Жилищным кодексом Российской Федерации.

Своевременная оплата за ЖКУ является важнейшим фактором качественного и бесперебойного предоставления услуг. Долги нарушают порядок работы коммунальных служб и управляющих организаций. При этом, должники получают лишь отсрочку платежа на невыгодных для себя условиях.

Пени. Начиная с 31-го дня просрочки платежа предусмотрены пени, сначала – в размере 1/300, с 91-го дня просрочки 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Ограничение услуг. При задолженности более двух месяцев должнику после предварительного уведомления могут ограничить предоставление коммунальных услуг (электроснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение). За обратное подключение услуги необходимо будет заплатить.

Взыскание задолженности через суд. Если должник игнорирует требование законодательства, дело передается в суд. После вынесения судебных решений должнику придется оплатить не только долг, но и расходы, связанные с исковой деятельностью. Кроме этого, ему может грозить арест имущества, банковских счетов, запрет на выезд за границу, на совершение регистрационных действий с автомобилем.

Когда и как оплачивать коммунальные счета? Плата за ЖКУ вносится ежемесячно до 10 числа или в иной срок, установленный договором управления либо решением общего собрания собственников помещений. Управляющими и ресурсоснабжающие организациями проводится работа по увеличению способов приема платежей, например, с использованием чат-бота в мессенджере Telegram и системы быстрых платежей (СБП). Способы оплаты ежемесячно указываются в платежном документе.

Особое внимание хочется обратить на новое бесплатное мобильное приложение «Госуслуги.Дом», работающее на базе ГИС ЖКХ и разработанное при поддержке Минстроя РФ и Минцифры РФ, которое позволяет передавать показания индивидуальных приборов учета и оплатить все ЖКУ в режиме «Одного окна».

Чтобы не забывать вовремя платить за ЖКУ можно:

Поставить напоминания в телефоне или планшете либо настроить в календаре уведомления. Настроить автоплатежи в приложениях банков, позволяющие автоматически оплачивать как телефон, интернет, так и ЖКУ.

Своевременно и в полном объеме оплачивайте потребленные ЖКУ. Не надо ждать применения крайних мер. Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только в магазине за товар вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ – после того, как они были вам предоставлены.