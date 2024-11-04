На улице Югорской в Сургуте приведут в порядок тротуары и установят остановки

В Сургуте на улице Югорской завершили первы этап ремонта дороги. На участке уложили асфальтовое покрытие, установили бордюры и подъем дождеприемных колодцев. Готовность объекта на сегодняшний день – 99%, сообщает «Сургутская трибуна» со ссылкой на администрацию города.

В следующем году подрядчик приведет в порядок тротуары, а также на этой улице обустроят четыре новых остановочных пункта. Плановый срок завершения работ – конец октября 2025 года.

Всего в этом году потратили 135 миллионов рублей на ремонт дороги по улице Югорской. «Остальные деньги уходят на 2025 год. Если бы мы раньше отконтрактовались, в мае или в апреле, то подрядная организация наверняка уже успела бы отремонтировать объект полностью. Отремонтировать, получить финансирование в 2025 году. А так будем проводить ремонтные работы в течение двух лет», – пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

Ранее ремонт крыльца мэрии Сургута за 20 млн не успели завершить к сроку.