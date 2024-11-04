В дачном кооперативе Сургута произошел страшный пожар с пострадавшими

Накануне ночью, 3 ноября, загорелся дачный дом в СОТ «Прибрежный-3» Сургута. В пожаре погибли четверо человек, в том числе двое детей. Еще один пострадал: его госпитализировали в травматологическую больницу.

«В Сургуте загорелся дачный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, трехлетней девочки, 27-летней женщины и мужчины 56 лет. Пожар потушили 15 специалистов и три единицы техники МЧС России», – передает МЧС России.

Сообщении о происшествии поступило в 21:53. Пожар ликвидировали в 23:14. Причину возгорания устанавливают.

Пострадавшему, при необходимости, помогут найти временное жилье, добавляет пресс-служба администрации Сургута.