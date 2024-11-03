В Сургуте проходит серия мероприятий ко Дню народного единства

В Сургутской филармонии прошел торжественный вечер с участием творческих коллективов и артистов культурных учреждений города в канун Дня народного единства. В честь праздника для местных жителей организовали серию праздничных мероприятий, которая стартовала 1 ноября.

«Мы подготовили свыше ста различных мероприятий, каждое из которых организовано с огромной любовью и стремлением подчеркнуть наше единство. Многие события этого года ориентированы на семейные аудитории, они направлены на укрепление связей между поколениями, чтобы семьи могли вместе наслаждаться праздником», – отметил советник главы города Владимир Фризен.

Так, мероприятия в рамках Всероссийской акции пройдут на следующих локациях:

– 3 ноября с 18.00 до 21.00 Историко-культурный центр «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2) и Арт-резиденция «КВАРТИРА» (ул. Магистральная, 28);

– 3 ноября в 17.00 Городской культурный центр приглашает на тематический концерт ко Дню народного единства;

– 4 ноября с 14.00 до 22.00 структурные подразделения многофункционального культурно-досугового центра (Галерея современного искусства «Стерх», ул. Магистральная, 34/1 и культурный центр «Порт», ул. Майская, 10).

Куда сходить в Сургуте на выходных – в нашей афише.