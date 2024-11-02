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В Сургуте наградили победителей городского конкурса среди учителей

В Сургуте наградили лучших учителей

В Сургуте наградили победителей городского конкурса среди учителей
Фото администрации Сургута

В Сургуте подвели итоги конкурса профмастерства среди учителей. Торжественная церемония прошла в Сургутском государственном педагогическом университете. «За каждым педагогом, который выходил сегодня на сцену и выйдет еще, стоит огромный путь становления личности, – обратился к участникам события советник главы Сургута Владимир Фризен. – Отмечу, что здесь находятся действительно педагоги с большим внутренним потенциалом, потому что истинный педагог – тот, кто не останавливается в своем образовании. Ибо, учась – обучай, или обучая – учись. Конкурс «Педагог года» – это ничто иное, как шаг на следующую ступень своего же развития. И чем выше и больше этих шагов, тем больше для вас открываются новые пути, возможности, методики, сочиненные вами, и тем больше талантливых детей выйдут из дверей школ, уважаемые педагоги. За это вам большое спасибо».

В этом году в конкурсе участвовали 77 педагогов, соревновавшихся в восьми номинациях. Конкурсанты показали свои компетенции и подходы к работе, продемонстрировали умение анализировать собственные достижения и строить диалог с учащимися. Директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина подчеркнула значимость подобных мероприятий: «Для системы образования любого города и округа конкурс профессионального мастерства – это всегда значимое событие. Мы проводим его на территории города уже 28 лет. Это возможность еще раз сказать о престиже учительской профессии, что это для нас очень важно. Современная молодежь настолько быстро меняется, что нам хочется, чтобы молодые педагоги задерживались в новой системе образования».

Мария Червинская, преподаватель математики в школе №1, победившая в номинации, поделилась своим видением професии: «Современный учитель должен идти в ногу со временем, понимать новейшие тенденции науки и техники. Конечно, он обязан знать свой предмет, как профессионал, но знание и умение его преподавать – это две разные вещи. Настоящий педагог тот, кто способен научить учиться, работает с литературой сам и помогает ученикам освоить этот навык.

Однако современные дети жаждут интересных знаний и мотивации. Поэтому, планируя урок, необходимо четко осознавать, зачем и для кого ты это делаешь. Я уделяю особое внимание подбору заданий, так как для учителя математики сегодня актуален острый вопрос: многие ученики не проявляют интереса к математике, считая ее сложной и неинтересной. Поэтому мои задания всегда с подвохов и взяты из окружающей жизни».

Система образования Сургута активно поддерживает талантливых педагогов, предоставляя им площадку для профессионального роста и обмена опытом. В 2025 году победители муниципального этапа представят город на региональном конкурсе «Педагог года Югры», где смогут продемонстрировать свои достижения на уровне автономного округа.

Победители конкурса профмастерства среди педагогов Сургута в 2024 году:

«Педагогическая надежда»Василий Вохминцев, учитель истории и обществознания лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

«Сердце отдаю детям»Анна Скоробогатая, учитель музыки и педагог детского сада «Яблонька».

«Воспитатель года»Нина Авазова, воспитатель детского сада «Калинка».

«Педагог-психолог года»Ольга Вышегородцева, педагог-психолог школы №44.

«Учитель-дефектолог года»Ольга Лысенко, учитель-логопед детского сада «Журавушка».

«Самый классный, классный»Эльвина Гиндуллина, учитель истории и обществознания школы №5.

«Лучший преподаватель-организатор ОБЗР»Алексей Осипов, учитель школы №27.

«Учитель года»Мария Червинская, учитель математики школы №1.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 19:21, просмотров: 201, комментариев: 0
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